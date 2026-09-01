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Ушаков: Путин, Трамп и Си могут провести трехсторонние переговоры в ноябре

Ушаков: Путин, Трамп и Си могут провести трехсторонние переговоры в ноябре

На предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае могут состояться трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

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