Вымогавшего деньги у военных россиянина отправили в колонию

Жителя Челябинской области, вымогавшего деньги у военнослужащих чебаркульского гарнизона и предпринимателей Чебаркуля суд приговорил к шести годам колонии общего режима, проинформировала пресс-служба УФСБ России по региону .
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