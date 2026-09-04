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Аргументы недели

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Сечин: Северный морской путь сокращает доставку грузов в полтора-два раза

Сечин: Северный морской путь сокращает доставку грузов в полтора-два раза

События в Ормузском проливе высветили значение альтернативных логистических маршрутов. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на открытии VIII Российско-Китайского энергетического бизнес-форума во Владивостоке.

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