Рыбий жир и водоросли. Эксперт Колобов назвал, из чего делают имитацию икры

Из-за скачка цен на натуральную икру, в России вырос спрос на икру имитированную. Такой продукт покупают граждане с низким доходом или просто те, кто невнимательно изучает упаковку, рассказали эксперты aif.
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