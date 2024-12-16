АиФ Кухня

10 656 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Valery Stetson
    👀Чем салат оливье ...
  • Вячеслав Кудрявцев
    как вы думаете иранцам интересно что жиды кушают ,когда они оплакивают тех кого эти жиды убили?Яблоки и селедка....
  • Евгений Калатуха
    На фронт бы отвезли, воинов порадовать. Но - увы, параллельная Россия в действии...Кушать подано. В ...

Рыбий жир и водоросли. Эксперт Колобов назвал, из чего делают имитацию икры

Рыбий жир и водоросли. Эксперт Колобов назвал, из чего делают имитацию икры

Из-за скачка цен на натуральную икру, в России вырос спрос на икру имитированную. Такой продукт покупают граждане с низким доходом или просто те, кто невнимательно изучает упаковку, рассказали эксперты aif.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх