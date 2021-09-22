Магия слов - паролей..

Александр НиколаевичПрогрессМагия слов - паролей.. Есть такие слова - пароли, которые способствуют и ускоряют исполнению желаний. Интересно? Значит двигаемся дальше.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКарпов ИльяОчень СМЕШНО. Особенно, когда читаешь -"...Фраза выглядит, со стороны нашего с вами стороннего обывателя, крайне бессмысленной и пустой, если не говорить, что странной, но учёные-психологи утверждают, что данная система работает." Да ПСИХОЛОГИЯ ВООБЩЕ НЕ НАУКА! Она основана на СУБЪЕКТИВНЫХ ОЩУЩЕНИЯХ. "Девочки-психологи" очень часто принимают решения о твоем трудоустройстве в ту или иную компанию и вообще не являются специалистами в том направлении, куда ты устраиваешься. Вот у нас и на ведущих направлениях часто и находятся ПОЛНЫЕ ДИЛЕТАНТЫ. Взять к примеру РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА О ЗАПРЕТЕ ДЕРЖАТЬ КУРИЦ НА ОГОРОДНОМ УЧАСТКЕ! ДА ЭТИМ ЛИ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ ВЕРХОВНЫЙ СУД? Да, изучать влияние звуковых колебаний разной частоты, амплитуды и пр. надо, но это надо делать с настоящими учеными. Здесь, прежде всего, надо учитывать опыт различных "МАГОВ". Ну, первое - ОСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО ДИАЛОГА, ВЗЯТИЕ ПОД КОНТРОЛЬ СВОЕГО ДЫХАНИЯ и пр. Это ОГРОМНЫЙ ТРУД и нужна огромная сила воли. Почитайте книгу Карлоса Кастанеды "Путь воина-духа" (кажется так). А так выходит, что любой БЕЗДЕЛЬНИК, без усилий со своей стороны, скажет АБРАКАДАБРА и все, ВЕСЬ МИР В КАРМАНЕ. Да, надо понимать, что здесь остается огромное поле для поисков включения своего подсознания для настоящих искателей истины и ВЕЛИКОГО ДЕЛАНИЯ (АРКАН ТАРО - ПОВЕШЕННЫЙ).ВПВалерий Протасов"Из-за обилия получаемой информации мозг подвисает и перестает ее фильтровать. А следовательно, вся информация прямым ходом идёт в подсознание и признается им единственно верным". Это верно, и стоит учитывать. Именно по этому пути идёт поверхностное массовое образование.Комментировать
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