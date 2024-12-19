Кто останется в выигрыше – самозанятые или работающие пенсионеры: новый сюрприз с индексацией пенсий после 19 декабря Ольга БезродняяИндексации доходов для самозанятых и работающих пенсионеров приобретает особенно важное значение в последнее время, учитывая рост цен.