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Кто останется в выигрыше – самозанятые или работающие пенсионеры: новый сюрприз с индексацией пенсий после 19 декабря

Кто останется в выигрыше – самозанятые или работающие пенсионеры: новый сюрприз с индексацией пенсий после 19 декабря

Кто останется в выигрыше – самозанятые или работающие пенсионеры: новый сюрприз с индексацией пенсий после 19 декабря Ольга БезродняяИндексации доходов для самозанятых и работающих пенсионеров приобретает особенно важное значение в последнее время, учитывая рост цен.

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