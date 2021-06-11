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Яннис Адетокумбо нарушил правило 10 секунд во время штрафного

Яннис Адетокумбо нарушил правило 10 секунд во время штрафного

Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо нарушил правило 10 секунд во время штрафного броска во второй четверти третьего матча серии с «Нетс» (86:83, 1-2).

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