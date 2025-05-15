Песков заявил, что у Путина на 15 мая запланированы рабочие встречи

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о графике российского лидера Владимира Путина на 15 мая сообщил, что у президента запланированы рабочие встречи, но не уточнил, где именно.
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