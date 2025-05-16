Его кинули на тысячи долларов, а он добрался до огромных денег и поймал звездную болезнь! История Клименко

Настоящие американские горки.Далеко не каждый спортсмен владеет основами финансовой грамотности. Когда человек еще молод, вопросов с правильной тратой средств не возникает — у хоккеистов чаще всего большие деньги приходят только после 18-летнего возраста.
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