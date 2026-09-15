Фабрегас о 2:1 с «Пармой»: «Важная победа. Начинаю понимать, какой командой «Комо» может стать»

Тренер « Комо » Франсеск Фабрегас оценил победу над «Пармой» (2:1) в 4-м туре Серии А . «Несколько игроков сильно устали [после 4:1 с «Лейпцигом» в ЛЧ], мы внесли изменения, и мне понравилось, как вошли в игру запасные.