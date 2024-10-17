В Казани прошел PG BootCamp Russia 2024

В сентябре в Казани состоялся очередной PG BootCamp Russia, российская часть глобальной инициативы PG BootCamp, миссия которой – объединить энтузиастов и экспертов в области СУБД с целью дальнейшего роста и развития PostgreSQL.
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