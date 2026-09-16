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Регионы России

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Российский хакер сообщил о кибератаке на украинского военного поставщика

Российский хакер сообщил о кибератаке на украинского военного поставщика

Российский хакер под псевдонимом PalachPro заявил об успешной кибератаке на украинскую компанию Dolya Communication System, которая обеспечивает средства связи и военное оборудование для Вооружённых сил Украины и силовых ведомств.

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