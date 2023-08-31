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Рууд – судье в матче с Чжаном: «Иногда вы так жестко следите за правилами, а иногда вам просто насрать»

Он проиграл Чжичжэню Чжану со счетом 4:6, 7:5, 2:6, 6:0, 2:6. После четвертого сета Чжан ушел с корта.

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