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Царьград

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«Россети» мобилизуют 50 тысяч специалистов перед выборами 18–20 сентября

«Россети» мобилизуют 50 тысяч специалистов перед выборами 18–20 сентября

Группа «Россети» вводит усиленный режим функционирования перед единым днём голосования 18–20 сентября.

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