📹🏮Эпичные кадры недавнего массированного удара малозаметными БПЛА-"камикадзе" "Герань-2" по аэродрому Васильков в 40км от Киева.
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📹🏮Эпичные кадры недавнего массированного удара малозаметными БПЛА-"камикадзе" "Герань-2" по аэродрому Васильков в 40км от Киева.