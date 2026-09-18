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Пятый канал

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Холод тут ни при чем: какие осенние ошибки повышают риск подхватить инфекцию

Холод тут ни при чем: какие осенние ошибки повышают риск подхватить инфекцию

С наступлением осени люди чаще сталкиваются с простудными и другими респираторными инфекциями. Дело не только в прохладной погоде: меняется привычный образ жизни, люди больше времени проводят в закрытых помещениях, чаще находятся рядом друг с другом, а режим сна и активности может сбиваться.

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