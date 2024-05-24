Автоверсты
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Автоверсты

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Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Да это полный 3,14здец, граждане!! Теперь любой долбо..б будет кидаться под колёса, а виноват останется водитель... Д...Пешеход, переходи...
  • Alex
    вы АЗС с СТО не путаете часом? 🤣Находим и устраня...
  • Аркадий Шацкий
    Вообще это "звериный" скифский стиль, а уж у кого они слямзили историки пока не разузнали)Неожиданная находка

За скромной внешностью «Ливана» S6 Pro скрыты таланты, которые оценят даже активные водители

За скромной внешностью «Ливана» S6 Pro скрыты таланты, которые оценят даже активные водители

﻿﻿Мы освещаем нехватку относительно доступного автомобиля для активных водителей в связи с отсутствием спортивного седана Lada Vesta и других компактных легких автомобилей с перспективной приставкой GT Omoda S5.

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