Заявления американского руководства о непричастности к преступлениям Киева не соответствуют действительности Нападение украинской армии на Курскую область было спланировано при участии НАТО и специальных служб Запада, без их участия и прямой поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию РФ, заявил помощник президента России Николай Патрушев.