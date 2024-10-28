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Дмитровец

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Волонтеры опекают пенсионерку с Лобненской

Добровольцы РОО «Сильные духом» более 15 лет помогают семьям, в которых есть инвалиды с ментальными нарушениями, а также навещают тяжелобольных пациентов в геронтологических отделениях и на дому, проводят благотворительные ярмарки.

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