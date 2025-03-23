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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Себастьян Фундора защитил пояса WBC и WBO в первом среднем весе, досрочно победив Чордейла Букера

23 марта в Лас-Вегасе (США) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между чемпионом мира по версиям WBC и WBO в первом среднем весе Себастьяном Фундорой и Чордейлом Букером.

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