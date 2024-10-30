Украина и Россия якобы снова ведут переговоры о взаимном отказе от обстрелов энергетики – Financial Times

Британская Financial Times со ссылкой на осведомленные источники утверждает, будто бы Украина в настоящее время снова ведет с Россией непубличные предварительные переговоры о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры друг друга.
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