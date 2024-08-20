Фобии бывают разные: страх воды, высоты, микробов, иголок и так далее. Они мешают жить, вызывают постоянное чувство беспокойства и нервозности, раздражительность, трудности с концентрацией внимания и даже способны плавно перетечь в тревожное расстройство личности, иррациональные, неконтролируемые приступы страха.