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Полезные советы

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«Идите туда, где страшно. Где страх — там рост»: метод психолога навсегда избавит от фобий

«Идите туда, где страшно. Где страх — там рост»: метод психолога навсегда избавит от фобий

Фобии бывают разные: страх воды, высоты, микробов, иголок и так далее. Они мешают жить, вызывают постоянное чувство беспокойства и нервозности, раздражительность, трудности с концентрацией внимания и даже способны плавно перетечь в тревожное расстройство личности, иррациональные, неконтролируемые приступы страха.

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