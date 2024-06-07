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Клычков на ПМЭФ подписал «дорожную карту» по созданию зарядных станций для электромобилей

Клычков на ПМЭФ подписал «дорожную карту» по созданию зарядных станций для электромобилей

Орловские власти вновь заговорили о зарядках для электромобилей. Соглашение о сотрудничестве при создании инфраструктуры зарядных станций губернатор Клычков накануне, 6 июня, подписал на Петербургском международном экономическом форуме.

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