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«Оторвался тромб»: что это на самом деле значит и почему варикоз здесь ни при чем

«Оторвался тромб»: что это на самом деле значит и почему варикоз здесь ни при чем

Главное правило, которое рекомендует кардиолог, — не заниматься самодиагностикой и не сдавать анализы на всякий случай без консультации врача.

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