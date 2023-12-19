Рынок «Садовод» на юго-востоке Москвы регулярно является источником проблем. Этакий филиал «Черкизона».
Филиал «Черкизона»
Комментарии
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АП
Александр Поляничко
Согласен с автором.
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31 мин.
Александр Веревкин
Власть слаба, она полностью под каблуком у нелюдей и подла, потому что порядочного человека во власть не подпускают, он независим и его нечем шантажировать.
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13 мин.
ВС
Валерий Соловьев
Как дети. Собянин и Колокольце мелкие сошки в бизнесе Нисанова.
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11 мин.
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