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Царьград

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Верховный суд обязал банк выплатить 90 тыс. руб. Диане Джавадовой

Верховный суд обязал банк выплатить 90 тыс. руб. Диане Джавадовой

Верховный суд решил дело жительницы Ростова-на-Дону Дианы Джавадовой, признав отсутствие ее долга перед банком.

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