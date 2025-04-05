МВД поддержало инициативу о запрете перерегистрации авто без владельца

Инициативу начнут прорабатывать В МВД поддержали предложение депутата ЗакСа Петербурга Алексея Цивилёва предусмотреть возможность дистанционного запрета на регистрационные действия с автомобилем без личного присутствия владельца транспортного средства через портал «Госуслуги».
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