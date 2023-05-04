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Захарова: за все то, что творит украинский режим, в первую очередь отвечают его создатели и кураторы из НАТО

Захарова: за все то, что творит украинский режим, в первую очередь отвечают его создатели и кураторы из НАТО

За все то, что творит правящий на Украине режим, в первую очередь отвечают его создатели и кураторы из Североатлантического альянса.

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