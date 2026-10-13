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Главком НАТО в Европе озвучил полякам «теорию победы» над Россией

Главком НАТО в Европе озвучил полякам «теорию победы» над Россией

В столкновении с Россией НАТО будет стремиться сделать бесполезной любую атаку против стран альянса, вплоть до «применения средств тактического уровня».

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