Главком НАТО в Европе озвучил полякам «теорию победы» над Россией

В столкновении с Россией НАТО будет стремиться сделать бесполезной любую атаку против стран альянса, вплоть до «применения средств тактического уровня».
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