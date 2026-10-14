Маск дал понять, что ограничения сигнала Starlink для ВСУ были введены по указанию властей США. SpaceX не может снимать ограничения по скорости Starlink, — ответил Илон Маск на сообщение экс-министра обороны Украины Федорова о том, что такие ограничения сняты.
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