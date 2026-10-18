«Родиться русским и жить в России»: трагедия Ивана Гудкова и горький парадокс семьи беглых оппозиционеров Елена Галицкая20-летний Иван Гудков, сын бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и внук Геннадия Гудкова, не смог смириться с жизнью вдали от России.