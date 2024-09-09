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НАШЕ СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

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Мужчина попался с наркотиками на улице Свободы

Подозреваемого в распространении наркотиков задержали сотрудники полиции. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по СЗАО, «В ходе патрулирования района Северное Тушино сотрудники полиции на улице Свободы заметили убегающего от них мужчину.

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