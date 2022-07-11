Вернись, сынок (История из жизни).

Сразу попрошу прощения у читателя за то, что в этой истории не будет ни имен, ни фамилий. Люди, которые стали героями статьи, очень просили не называть их - слишком стыдно с открытым лицом рассказывать о той ситуации, в которой они оказались.
Сразу попрошу прощения у читателя за то, что в этой истории не будет ни имен, ни фамилий. Люди, которые стали героями статьи, очень просили не называть их - слишком стыдно с открытым лицом рассказывать о той ситуации, в которой они оказались.
Свежие комментарии