Нашествие наркоманов. Обороняться запрещено

сколько пакости и горе людям госдума с разрешением нашего гаранта завоз мигрантов натворила.. это горе для страны и народа. зато прибыль для полиции для депутатов.вот почему президент молчит по мигрантам. народ подымает вопрос а он как будто народ игнорирует..или это специально их завозят. пока наши пацаны воюют.

И не сомневайтесь даже. За бабло малое, удавят отца с матерью все наши слуги народа и 90% оставшихся правосторожителей. Именно их необходимо отстреливать (в прямом смысле этого слова в первую очередь. Дембеля со СВО к этому делу уже вплотную присматриваются... так что готовьтесь....

Леонид Руси

У нас есть животная душа и она привыкает к самому сильному кайфу. А потом, если не дать, то она начинает ломать... Любые наркотики сдвигают точку сборки... и дух вылетает из тела... Точка сборки... несущая сила духа. А поскольку дух... это мы, то улёт, это тоже самое, что и сон. Во сне мы все вылетаем и отпривляемся в мир духов. Духи, это бывшие и будущие люди. А на Земле мы стажируемся... набираемся ума, опыпа и духовных знаний... Зачем принимать наркоту, если можно просто заснуть? Тот же полёт... Спрашивается, зачем принимать наркоту...? Чтобы опять сдохнуть не выполнив задания в данном теле? Или как объяснить это малодушие, трусость и жажду животного кайфа?