В США выявили «шокирующие» расходы правительства

Департамент эффективности государственного управления (DOGE) США под управлением миллиардера Илона Маска выявил «шокирующие» расходы американского правительства, не получившие разрешения в конгрессе, заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон.
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