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«Дженоа» вылетела из Серии А впервые за 15 сезонов

«Дженоа» вылетела из Серии А. Генуэзский клуб за тур до конца отстает от занимающей 17-е место «Салернитаны» на 3 очка, но уступает команде из Салерно по личным встречам и не сможет подняться выше 18-й строчки.

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