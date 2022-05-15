«Дженоа» вылетела из Серии А впервые за 15 сезонов

«Дженоа» вылетела из Серии А. Генуэзский клуб за тур до конца отстает от занимающей 17-е место «Салернитаны» на 3 очка, но уступает команде из Салерно по личным встречам и не сможет подняться выше 18-й строчки.
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