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В «Барселоне» рассказали о последствиях обращения игроков к россиянам

В «Барселоне» рассказали о последствиях обращения игроков к россиянам

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский прокомментировал видео, на котором его одноклубники обращаются к фанатам каталонского клуба из России.

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