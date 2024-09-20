Захарова: Столтенберг знает, к чему могут привести заявления о красных линиях

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который ранее высказывался о возможности ударов со стороны Украины дальнобойными ракетами по территории России, не может не понимать потенциальные последствия своих заявлений, подчеркнула в ходе брифинга в рамках IV Евразийского женского форума официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии