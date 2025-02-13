Минобороны России: над девятью регионами РФ сбили 83 украинских дрона

37 беспилотников нейтрализовали над Брянской областьюСилы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 83 украинских БПЛА над девятью регионами страны.
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