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Daily Storm

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Минобороны России: над девятью регионами РФ сбили 83 украинских дрона

Минобороны России: над девятью регионами РФ сбили 83 украинских дрона

37 беспилотников нейтрализовали над Брянской областьюСилы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 83 украинских БПЛА над девятью регионами страны.

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