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Региональная Юридическая Служба

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Туристка зашла в море чтобы покататься на сапборде и пропала без вести

Туристка зашла в море чтобы покататься на сапборде и пропала без вести

Фото: travelsoul.ru Как сообщает Telegram-канал администрации местного муниципального образования, вечером 11 июля в районе пляжа в коттеджном поселке Сосновый берег три девушки решили прокатиться на сапбордах.

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