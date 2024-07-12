Туристка зашла в море чтобы покататься на сапборде и пропала без вести

Фото: travelsoul.ru Как сообщает Telegram-канал администрации местного муниципального образования, вечером 11 июля в районе пляжа в коттеджном поселке Сосновый берег три девушки решили прокатиться на сапбордах.
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