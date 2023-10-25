FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 729 подписчиков

Обзор: «История альбома «Sex». «Винтаж» про «Еву», новую «Плохую девочку», Мадонну и провокации»

Обзор: «История альбома «Sex». «Винтаж» про «Еву», новую «Плохую девочку», Мадонну и провокации»

2023, «Однажды» Оценка: 8 из 10. Тут на высоте оказались и идея, и её воплощение. Рассказ про один из самых популярных альбомов группы «Винтаж» будет интересен даже тем, кто не причисляет себя к горячим поклонникам коллектива.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх