Обзор: «История альбома «Sex». «Винтаж» про «Еву», новую «Плохую девочку», Мадонну и провокации»

2023, «Однажды» Оценка: 8 из 10. Тут на высоте оказались и идея, и её воплощение. Рассказ про один из самых популярных альбомов группы «Винтаж» будет интересен даже тем, кто не причисляет себя к горячим поклонникам коллектива.