Сбер открыл доступ к API чат-бота GigaChat для создания некоммерческих проектов без дополнительной оплаты

Команда СберБанка открыла доступ к API фирменной генеративной нейросети GigaChat. Как отмечает пресс-служба, компании, предприниматели и разработчики теперь могут воспользоваться открытым доступом к программному интерфейсу GigaChat для некоммерческих задач, связанных с генерацией, обобщением и анализом тестовых данных.
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