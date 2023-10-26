Сбер открыл доступ к API чат-бота GigaChat для создания некоммерческих проектов без дополнительной оплаты

Команда СберБанка открыла доступ к API фирменной генеративной нейросети GigaChat. Как отмечает пресс-служба, компании, предприниматели и разработчики теперь могут воспользоваться открытым доступом к программному интерфейсу GigaChat для некоммерческих задач, связанных с генерацией, обобщением и анализом тестовых данных.