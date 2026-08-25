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«Реал» не продал Питарча в «Лилль». Давиде Анчелотти хотел подписать 19-летнего хавбека на замену Буадди

« Реал » отклонил предложение « Лилля » о приобретении 19-летнего полузащитника Тьяго Питарча . Испанец являлся предпочтительным кандидатом главного тренера французского клуба Давиде Анчелотти на замену Айюбу Буадди , который может перейти в «Манчестер Сити».

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