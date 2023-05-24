Новые участники присоединились к климатическому партнерству

Новые участники присоединились к «Российскому партнерству за сохранение климата». Меморандум о вступлении подписали представители Ванинского центра лесоводства и Югорского университета, таким образом общее число участников объединения выросло до 42.
Новые участники присоединились к «Российскому партнерству за сохранение климата». Меморандум о вступлении подписали представители Ванинского центра лесоводства и Югорского университета, таким образом общее число участников объединения выросло до 42.
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