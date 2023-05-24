Эксперт

509 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergei Kat
    Пора бы и репарации с Германии стребовать за погибших, за разрушенные города за вывоз НАШЕЙ ЗЕМЛИ!!! А так же со стра...Вернуть и возмест...
  • Ivanov Serg
    Но есть одна проблема. У элиты этой уши давно атрофировались.Российские элиты ...
  • валентина пожиленко
    Мир стремительно меняется. И провокатором этого процесса является захлебнувшийся в своей гордыне истеблишмент США, ко...Экс-советник глав...

Новые участники присоединились к климатическому партнерству

Новые участники присоединились к климатическому партнерству

Новые участники присоединились к «Российскому партнерству за сохранение климата». Меморандум о вступлении подписали представители Ванинского центра лесоводства и Югорского университета, таким образом общее число участников объединения выросло до 42.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх