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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейтлин Кларк и Келси Митчелл обе набрали по 34 очка при 12/19 с игры, улучшив принадлежавший им рекорд женской НБА

Защитницы « Индианы » Кесли Митчелл и Кейтлин Кларк набрали суммарно 68 очков в победной игре против «Коннектикута» (111:91).

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