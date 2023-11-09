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Свежие комментарии

78.ru публикует фотографии с нефтепровода в Ленобласти, где обнаружили гранаты

Их отправили на экспертизу. В распоряжении 78.ru оказались фото с нефтепровода Ярославль — Приморск во Всеволожском районе Ленобласти, где начальник охраны обнаружил две гранаты, прикреплённые к электрощитку проволокой.

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