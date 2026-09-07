Экс-главком ВС Армении Тер-Григорьянц отказался от гражданства из-за предателей

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Армении, генерал-лейтенант СССР и республики Норат Тер-Григорьянц отказался от армянского паспорта.
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