Каховка-2023. Катастрофа с точки зрения здравого смысла

Каховский потоп Всё случилось ночью, точнее очень ранним утром, где-то в начале четвёртого часа. Возможно, настоящие виновные и не рассчитывали на такой эффект, хотя верится в это с трудом.
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