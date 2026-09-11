Цена одного комментария: почему система штрафует матерей погибших участников СВО за требование безопасности в собственной стране?

В Ростове-на-Дону произошел случай, который вскрывает глубочайший моральный и правовой диссонанс в современной российской действительности.
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путаешь причину и следствие. на кухне ножами 90% убийств совершается. давай кухни запретим! или ножи кухонные
Всю кишлачную никчемную пакостную,трусливую,похотливую,ленивую,ВОН ИЗ РОССИИ!!!!
на неё САМУ напали? нет? ну, и нечего тогда. и фамилии нет, ни одной буквы
набросили говно на вентилятор, вы и рады стараться
провокация это
Ваня, вы затрахали своей болтологией , знаешь, ЧТО -
Наш суд - самый продажный суд в мире. Сажать мерзавцев без суда и следствия с конфискацией. Совсем оборзели сволочи.
Ну если за пост штрафуют,то тогда весь МТ можно оштрафовать!