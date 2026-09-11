Аргументы недели
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Аргументы недели

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Цена одного комментария: почему система штрафует матерей погибших участников СВО за требование безопасности в собственной стране?

Цена одного комментария: почему система штрафует матерей погибших участников СВО за требование безопасности в собственной стране?

В Ростове-на-Дону произошел случай, который вскрывает глубочайший моральный и правовой диссонанс в современной российской действительности.

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