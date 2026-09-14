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ТСН24

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В Туле наградили инструкторов-спасателей

В Туле наградили инструкторов-спасателей

Инструкторы-спасатели Александр Сурков и Гамес Лопес Эммануэль, которые дважды отличились при спасении туляков, терпящих бедствие на воде, получили награды.

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